LDU-Quito - Delfin maçı öncesi rakamlar

LDU-Quito ve Delfin, 29 Mayıs 2018 Salı günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:15. 31 puanlı LDU-Quito 1. sırada bulunuyor, Delfin 22 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi LDU-Quito, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Delfin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 381. İddaa'da LDU-Quito kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Delfin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

LDU-Quito son hafta oynanan River Plate maçında 1-0 yenildi.

Delfin, Clan Juvenil karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

LDU-Quito, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 5 gol yedi.

Delfin, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Delfin 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.