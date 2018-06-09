LDU-Quito - Emelec rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında LDU-Quito ile Emelec, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. 37 puanlı LDU-Quito 1. sırada bulunuyor, Emelec 29 puana sahip ve 4. sırada. LDU-Quito son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Emelec, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 249 kodlu maçta; İddaa oynayanlar LDU-Quito kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Emelec sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

LDU-Quito son hafta oynanan Clan Juvenil maçında 6-3 kazandı.

Emelec ise El Nacional karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan LDU-Quito, 17 gol attı ve 5 gol yedi.

Emelec, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Emelec 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.