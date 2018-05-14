LDU-Quito - Macara maçı istatistikleri

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında LDU-Quito ile Macara, 15 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:15. LDU-Quito 28 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Macara 12 puanda ve 9. sırada. LDU-Quito son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Macara son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 635 kodlu maçı oynayanlar; LDU-Quito galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Macara galibiyet oranı 0.00.

LDU-Quito son haftadaki River Plate müsabasında 1-0 yenildi.

Macara ise Fuerza Amarilla maçında 1-0 kazandı.

LDU-Quito, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. LDU-Quito, kendi sahasında 12 gol attı, 4 gol yedi.

Macara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Macara, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.