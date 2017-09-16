Le Guen, galibiyete rağmen oyuncularına uyarılarda bulundu

Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçının ardından her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.
''ÇOK NET KAZANDIK AMA MÜTEVAZI DURUŞUMUZ DEVAM ETMELİ''
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise sonuçtan mutlu olduklarını belirterek, "Çok net kazandık ama mütevazı duruşumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu. Çünkü maçın halen belli bölümlerinde kontrolü kaybedebiliyoruz" dedi.
Maçta tempoyu aynı şekilde devam ettiremedikleri için son 20 dakika rakibin kendilerini cezalandırdığını ifade eden Guen, "Bizim için de son 20 dakikada bu gerçekleşti. Tempomuzu kaybettik. Kazandık ama dersler çıkarmamızın da farkındayız. Yeni Malatyaspor potansiyel olarak iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım" diye konuştu.
''SAĞLAM BİZİMLE VEDALAŞMADAN GİTTİ''
Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan, Teknik Direktör Sağlam'ın istifasına değinerek "Maça iki gün kala hocamızın istifası oldu. Gerçekçi olmak gerekirse, oyuncu gurubunda ve bizlere de sürpriz oldu. Sonuçta oyuncu ile bile vedalaşmadan hoca istifa etti. Takımı bir antrenmana çıkarabildik. Bursaspor'un hem kenar oyuncuları hem de kanat oyuncuları iyi durumda. İlk gol ve arkasında 45 artıda yenilen 2. gol hamle şansımızı, takımın moralini önemli derece de bozmuştu. Soyunma odasına belki 1-0 gidebilseydik beraberliği yakalama şansımız daha yakındı. Son 20 dakika 3'lü savunmaya döndük. Maçı 4-3'e getirebilseydik belki beraberliği yakalayabilirdik. Bursaspor takımı bizden daha organize oynadı, daha iyi şeyler yaptı. Onları tebrik etmekten başka söyleyeceğimiz bir şey olamaz" şeklinde konuştu.
- Yeni Malatyaspor-Bursaspor
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