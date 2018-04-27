Le Havre - Ajaccio düellosu

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Le Havre, 27 Nisan 2018 Cuma günü Ajaccio takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 54 puanlı Le Havre 9. sırada bulunuyor, Ajaccio 66 puana sahip ve 3. sırada. Le Havre son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ajaccio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 187 kodlu maçı oynayanlar; Le Havre galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.60, Ajaccio galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Le Havre son hafta oynanan Fc Tours maçında 0-2 yenildi.

Ajaccio ise Nimes maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Le Havre, 25 gol attı ve 12 gol yedi.

Ajaccio, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ajaccio 25 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.