Le Havre - Ajaccio düellosu

Fransa Ligue 2 maçında Le Havre ile Ajaccio, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 54 puanlı Le Havre 9. sırada bulunuyor, Ajaccio 66 puana sahip ve 3. sırada. Le Havre son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ajaccio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 187 kodlu maçı oynayanlar; Le Havre galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.60, Ajaccio galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Le Havre önceki hafta Fc Tours mücadelesinde 0-2 yenildi.

Ajaccio ise Nimes maçında 1-2 yenildi.

Le Havre, evinde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 12 gol yedi.

Ajaccio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ajaccio, 25 gol atarken 22 gol yedi.