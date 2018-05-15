Le Havre - Brest maç önü

Fransa Ligue 2 Yükselme Play Off 1.Tur heyecanı devam ediyor. Le Havre, 15 Mayıs 2018 Salı günü Brest takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Le Havre, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Brest, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 421 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Le Havre kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Brest sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Le Havre önceki hafta Fc Tours mücadelesinde 2-0 kazandı.

Brest ise Chateauroux karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.