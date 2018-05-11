Le Havre - Fc Tours maçı heyecanı

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Le Havre, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Fc Tours takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Le Havre 63 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Fc Tours 23 puanda ve 20. sırada. Le Havre, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fc Tours, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 140 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Le Havre kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Fc Tours sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Le Havre önceki hafta Fc Tours mücadelesinde 0-2 yenildi.

Fc Tours, Le Havre karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Le Havre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Le Havre, kendi sahasında 27 gol attı, 12 gol yedi.

Fc Tours, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fc Tours 13 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.