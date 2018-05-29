Le Point dergisinin 'Diktatör' kapağı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron dergiye destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Diktatör" başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisi, ülkedeki Erdoğan yanlıları tarafından "taciz" edildiklerini ve "korkutulmaya" çalışıldıklarını duyurdu.
Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklama yaparak, taciz "asla kabul edilemez" dedi.
Macron, Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden, "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür." mesajını paylaştı.
Derginin yayımlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalıştı.
Pazar günü ise Valence şehrinde bir başka noktadaki reklam kapatılmak istendi.
Le Point dergisinden gelişen olaylar üzerine yapılan açıklamada, "Bir haftadır sosyal medya üzerinden süren taciz, hakaret, korkutma ve anti-semit iftiralar sonrası AKP taraftarları, ifade özgürlüğünün sembollerine ve basın çeşitliliğine saldırmaya başladı." denildi.
Sol görüşlü derginin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar dönemine ilişkin bir araştırma yazısı ve "Erdoğan yeni Hitler mi? başlıklı da bir makale bulunuyor.
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1001168015906476037
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da derginin yayımlanması sonrası 24 Mayıs'ta, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:
"Bir Fransız dergisi CB Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."
https://twitter.com/ikalin1/status/999651046329933829
AKP hükümetine yakın bazı medya organlarında, bazı kişilerin dergi reklamlarına müdahale ettiğine dair görüntüler paylaşıldı.
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