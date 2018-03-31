NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 107-102 yenerek sahasında üst üste beşinci galibiyetini elde etti.
Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt ve 11 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. LeBron James, böylece 867 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'a ait rekoru geride bıraktı.
33. yaşındaki James ayrıca, 941. kez 20'den fazla sayıyla oynayarak bu alanda 3. olan Kobe Bryant'ı yakaladı
Pelicans'ta ise Jrue Holiday 25, Nikola Mirotic 20 sayıyla oynadı.
76ERS KAZANMAYA ALIŞTI
Doğu Konferansı maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 101-91 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetine uzandı. Karşılaşmada 29 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 21 sayı, 16 ribaunt ve 2 asistle "double double" yaparken, takımının da en skorer ismi oldu. 13 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle oynayan Ben Simmons maçı "triple double" ile tamamladı. Ev sahibi ekipte, Damion Lee 20, Isaiah Taylor ve Taurean Prince 12'şer sayı üretti.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Chicago Bulls: 82-90
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 91-101
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 107-102
Houston Rockets-Phoenix Suns: 104-103
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 125-126
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 92-93
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 107-97
Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 122-124
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 105-96
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