Boston Celtics, son 3 yılın NBA finalisti Cleveland Cavaliers ile seyircisi önünde oynadığı Doğu Konferansı finali 5. karşılaşmasını 87-79 kaybederek elendi. Cleveland Cavaliers, üst üste 4. kez NBA finallerine yükseldi.
Maça seyircisi önünde hızlı başlayan Boston Celtics, ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı. LeBron James önderliğinde toparlanan Cavs, ikinci periyotta rakibine 21-17 üstünlük kurdu ve ilk yarıyı 4 sayı geride tamamladı.
Cleveland Cavaliers, üçüncü çeyrekte rakibini adeta sahadan sildi! Bu periyotta rakip potaya 20 sayı gönderen Cavs, Boston Celtics'i sadece 13 sayıda tuttu ve son çeyreğe 59-56'lık skorla 3 sayı önde girdi.
Son çeyrekte de LeBron James önderliğidne rakibine fırsat vermeyen Cleveland Cavaliers, özellikle son 2 dakikadaki etkili oyunuyla maçı 87-79 kazanarak üst üste 4. kez NBA'de final oynamaya hak kazanan takım oldu!
Maçın en skorer ismi 48 dakika boyunca parkede kalan ve 35 sayı üreten LeBron James oldu. Tecrübeli yıldız 35 sayısının yanında 15 ribaunt aldı ve double double yaptı. LeBron, 9 asistine 1 asist daha ekleyebilseydi, triple double yapmış oalcaktı. LeBron James'e n büyük destek 19 sayı üreten Jeff Green'den geldi.
Boston Celtics'te ise çaylak Jayson Tatum, 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Tatum'un yanı sıra Horford 17 sayı, Marcus Borris 14 sayı üretti ancak maçı kazanmak için yeterli olmadı.
Boston Celtics'in başarılı koçu Brad Stevens maç sonrasında yaptığı konuşmada LeBron James'in performansına dikkat çekti. Başarılı antrenör, "Maçın olağanüstü bir savunma maçı olduğunu düşündüm. Ve o, yine de 35-15-9 ile oynadı. Bu bir şaka." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLUĞUM, LEBRON'U İZLEYEREK GEÇTİ"
Harika bir sezonu geride bırakan Tatum ise "Başımızı öne eğmemizi gerektiren bir durum yok. Elimizden geleni yaptık ve keyif aldık. Bu adamların her biriyle savaşa giderim." yorumunu yaptı. Maç içinde LeBron James'le kısa süreli bir gerginlik yaşayan Tatum, yıldız basketbolcuyla ilgili olarak ise "Bu benim NBA'deki ilk sezonumdu, böyle bir şeyi tecrübe etmek harika. Çocukluğum, LeBron James'i izleyerek geçti. Maç sonrasında da ondan beni Twitter'da takip etmesini istedim". ifadelerini kullandı.
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