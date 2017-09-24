LeBron James’ten Trump’a: Serseri

2017 NBA şampiyonu olan Golden State Warriors takımının yıldız oyuncusu Stephen Curry’nin, Beyaz Saray’a olan davete katılmak istemediğini söylemesi üzerine, Başkan Trump basketbol takımına olan davetini geri çekti.

Bu gelişmeler üzerine LeBron James, Başkan Trump’ı kastederek, "Serseri! Stephen Curry zaten gitmeyeceğini söyledi. Sen gelene kadar Beyaz Saray’a gitmek büyük bir onurdu" dedi.

— LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, ABD Başkanlık seçimi yarışında Hillary Clinton’a destek vermişti.

Şampiyon takımın geleneksel olarak yaptığı Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini belirten Curry'e Twitter üzerinden yanıt veren Trump, "Beyaz Saray'ı ziyaret etmek, şampiyon olan takım için bir onur olarak kabul edilir. Stephen Curry ise tereddüt ediyor, bu nedenle davet geri çekilmiştir!" ifadelerini kullanmıştı.

"MARŞTA AYAĞA KALKMAZLARSA KOVULMALILAR"

Trump önceki gün de, "Amerikan Futbolu Ligi NFL oyuncuları milli marşı protesto amacıyla ayağa kalkmazsa işlerinden kovulmalı" demişti.

NBA şampiyonu Golden State Warriors takımı da, şampiyonluğu kutlama amaçlı olan Beyaz Saray davetini geri çevirmeyi düşünmüş olduklarını belirtti.

Her sene farklı spor liglerinin şampiyon takımları, Beyaz Saray’a davet ediliyor.

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