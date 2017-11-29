LeBron'un atılması da Cavaliers'ı durdurmadı - NBA sonuçları

NBA'de Miami Heat'i 108-97 yenen Cleveland Cavaliers, galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Ligin son haftalardaki en formda takımı Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Miami Heat maçını 108-97 kazandı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, hakeme yaptığı itiraz yüzünden 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala oyundan ihraç edildi. Kariyerinde ilk kez oyundan atılan James, 21 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma üretti.

Maçı 38 sayı ve 9 ribauntla tamamlayan Cavaliers'ın all-star forveti Kevin Love, bu sezon 4. kez ilk devrede 30 sayı atmayı başardı.

Heat'te Dion Waiters'ın 21 sayı, 7 asist, Bam Adebayo'nun 19 sayı, 6 ribaunt ve Hasan Whiteside'ın 11 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

SUNS, BULLS'U DEPLASMANDA YENDİ

Phoenix Suns, konuk olduğu Chicago Bulls'u 104-99 yenerek 3 maç sonra galip geldi.

Suns'ı galibiyete, 33 sayı, 8 ribauntla oynayan Devin Booker, 25 sayı, 7 ribaunt üreten T.J. Warren ve 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Alex Len taşıdı.

Art arda 6. mağlubiyetini alan lig sonuncusu Bulls'ta Justin Holiday 25 sayı, 5 asist, 3 blok ve Kris Dunn 24 sayı, 8 asist, 4 top çalmayla mücadele etti.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 108-97

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 99-104

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 89-92

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 87-112

Utah Jazz-Denver Nuggets: 106-77