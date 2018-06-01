NBA finalinde Golden State Warriors, normal süresi 107-107 biten mücadelenin uzatmasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 124-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'in final serisinin ilk maçında son şampiyon Golden State Warriors, son finalist Cleveland Cavaliers'ı Oracle Arena'da konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan ve karşılıklı sayılarla devam eden mücadelenin ilk çeyreğini Cleveland Cavaliers 30-29 önde geçerken, iki takım soyunma odasına 56-56 beraberlikle gitti.

İkinci yarıya daha iyi savunma yaparak başlayan Golden State Warriors, üçüncü çeyreği 84-78 önde geçti. Çabuk toparlanan Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in üstün performansının yardımıyla mücadelenin normal süresini 107-107 eşitlikle kapadı.

Uzatmalarda oyunun kontrolünü yeniden ele alan Golden State Warriors, karşılaşmayı 124-114 kazanarak final serisinde 1-0 öne geçti.

Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 3 blok, Klay Thompson 24 sayı, Draymond Green ise 13 sayı, 11 ribaunt, 9 asist ve 5 top çalmayla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Cavaliers'ta 47 dakika sahada kalan LeBron James, 51 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistlik performansı ile NBA finalleri tarihindeki en iyi performansı göstermesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Kevin Love ise 21 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Seride ikinci maç, 4 Haziran Pazartesi TSİ 03.00'te yine Golden State Warriors'ın sahasında oynanacak.