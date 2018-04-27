Lech Poznan - Gornik Zabrze maçı heyecanı

Lech Poznan ve Gornik Zabrze, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Lech Poznan 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Gornik Zabrze 3 puanda ve 3. sırada. Lech Poznan son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gornik Zabrze son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 408 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lech Poznan kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Gornik Zabrze sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lech Poznan son hafta oynanan Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Gornik Zabrze ise Lech Poznan maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lech Poznan, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Gornik Zabrze, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gornik Zabrze 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.