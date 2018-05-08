Lech Poznan - Jagiellonia Bialystok maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Lech Poznan, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Jagiellonia Bialystok takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 3 puanlı Lech Poznan 4. sırada bulunuyor, Jagiellonia Bialystok 3 puana sahip ve 2. sırada. Lech Poznan son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jagiellonia Bialystok, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da Lech Poznan kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Jagiellonia Bialystok kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Lech Poznan son hafta oynanan Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Jagiellonia Bialystok ise Wisla Plock maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lech Poznan, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Jagiellonia Bialystok ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jagiellonia Bialystok, 3 gol atarken 0 gol yedi.