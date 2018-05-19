Lech Poznan - Legia Warszawa maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Lech Poznan, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Legia Warszawa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Lech Poznan 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Legia Warszawa 3 puanda ve 5. sırada. Lech Poznan, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Legia Warszawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 413 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lech Poznan kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Legia Warszawa sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Lech Poznan son hafta oynanan Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Legia Warszawa ise Pogon Szczecin maçında 3-0 kazandı.

Lech Poznan, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Legia Warszawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Legia Warszawa, 1 gol atarken 0 gol yedi.