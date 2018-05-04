Lechia Gdansk - Nieciecza düellosu

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Lechia Gdansk ile Nieciecza, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Lechia Gdansk, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Nieciecza son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 203. İddaa'da Lechia Gdansk kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Nieciecza kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Lechia Gdansk son haftadaki Arka Gdynia müsabasında 4-2 kazandı.

Nieciecza ise Piast Gliwice maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lechia Gdansk, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Nieciecza ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nieciecza, 0 gol atarken 2 gol yedi.