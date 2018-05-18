Lechia Gdansk - Sandecja Nowy Sacz maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Lechia Gdansk ile Sandecja Nowy Sacz, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Lechia Gdansk 4 puanla 4. sırada, Sandecja Nowy Sacz 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Lechia Gdansk son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 243 kodlu maçı oynayanlar; Lechia Gdansk galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Sandecja Nowy Sacz galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Lechia Gdansk önceki hafta Arka Gdynia mücadelesinde 4-2 kazandı.

Sandecja Nowy Sacz, Wisla Krakow karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Lechia Gdansk, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Sandecja Nowy Sacz, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sandecja Nowy Sacz 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.