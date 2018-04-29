İngiliz Exeter Üniversitesi’nin araştırmasına göre, cep telefonlarından billboard’lara kadar her yerde kullanılan LED ışıklandırmalar meme ve prostat kanseri riskini artırıyor. En tehlikelileri ise kırmızı ve mavi LED’ler...

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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İspanya’da 2 bin kadar prostat ve meme kanseri hastasıyla yapılan araştırmanın sonuçları, ABD merkezli Environmental Health Perspectives (Çevresel Sağlık Perspektifleri) Dergisi’nde yayımlandı.

Makaleye göre, kanser riskini artıran mavi LED ışıkları sadece telefon ve tabletlerle sınırlı değil. Sokaklarda ışıklandırılan billboard’lar da hastalar üzerinde benzer etkiler yaratıyor. Sokaklardaki yapay ışıklandırmalar, prostat kanseri riskini bu ışıklara maruz kalmayanlara nazaran 1.5-2 kat artırıyor. Evlerdeki mavi LED’lerde bu risk 2.8 kat.

Araştırma ekibinden Nörolog Kristen Knutson, “Özellikle kırmızı ve yeşil renklerdeki ışıklandırma zararlı. Mavi LED ışıkları, beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da hormon odaklı kanser hastalıklarının gelişmesinde etkili olabilir” dedi.

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