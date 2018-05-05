Leeds United - Queens P.R. sahaya çıkıyor

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Leeds United, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Queens P.R. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. 57 puanlı Leeds United 14. sırada bulunuyor, Queens P.R. 56 puana sahip ve 15. sırada. Leeds United, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Queens P.R. son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leeds United kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Queens P.R. sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Leeds United son haftadaki Wigan Athletic müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Queens P.R. ise Norwich City maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Leeds United, 30 gol attı ve 27 gol yedi.

Queens P.R. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Queens P.R., 20 gol atarken 37 gol yedi.