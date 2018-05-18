Leganes - Real Betis düellosu

İspanya Primera Lig maçında Leganes ile Real Betis, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:15. 40 puanlı Leganes 17. sırada bulunuyor, Real Betis 60 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Leganes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Betis son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 228 kodlu maçı oynayanlar; Leganes galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Real Betis galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Leganes son haftadaki Deportivo Alaves müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Real Betis ise Sporting Gijon maçında 2-2 berabere kaldı.

Leganes, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 17 gol yedi.

Real Betis, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Betis 23 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.