Leganes - Real Betis sahaya çıkıyor

Leganes ve Real Betis, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:15. Leganes 40 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Real Betis 60 puanda ve 6. sırada. Leganes son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Real Betis son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 228 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leganes kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Real Betis sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Leganes son haftadaki Deportivo Alaves müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Real Betis ise Sporting Gijon maçında 2-2 berabere kaldı.

Leganes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Leganes, kendi sahasında 16 gol attı, 17 gol yedi.

Real Betis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Betis, 23 gol atarken 27 gol yedi.