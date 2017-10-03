Legia Varşova taraftarı futbolcuları dövdü

Polonya Ligi’nde Lech Poznan’a deplasmanda 3-0 kaybeden Legia Varşova’da futbolcular karşılaşmanın ardından kulüp binasının otoparkında taraftarların saldırısına uğradı. 50 kadar taraftarın tribün lideri, oyunculara otobüsten inmelerini söyledi. 10 dakika boyunca saldıran taraftarlar, “Bir daha kötü oynarsanız yine geleceğiz” dedi.

Legia Varşova

Lech Poznan