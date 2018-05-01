Legia Warszawa - Arka Gdynia maç önü

Polonya Kupa Final maçında Legia Warszawa ile Arka Gdynia, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Legia Warszawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Arka Gdynia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 469 kodlu maçı oynayanlar; Legia Warszawa galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Arka Gdynia galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Legia Warszawa son hafta oynanan Pogon Szczecin maçında 3-0 kazandı.

Arka Gdynia, Lechia Gdansk karşılaşmaında 4-2 yenildi.