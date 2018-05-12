Legia Warszawa - Gornik Zabrze maçı ne zaman?

Legia Warszawa ve Gornik Zabrze, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Legia Warszawa 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Gornik Zabrze 3 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Legia Warszawa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gornik Zabrze, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 519 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Legia Warszawa kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Gornik Zabrze sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Legia Warszawa son haftadaki Gornik Zabrze müsabasında 2-1 kazandı.

Gornik Zabrze, Legia Warszawa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Legia Warszawa, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Gornik Zabrze ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gornik Zabrze, 2 gol atarken 1 gol yedi.