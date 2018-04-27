Legia Warszawa - Korona Kielce maçı öncesi rakamlar

Legia Warszawa ve Korona Kielce, 27 Nisan 2018 Cuma günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Legia Warszawa 3 puanla 5. sırada, Korona Kielce 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Legia Warszawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Korona Kielce, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 203. İddaa'da Legia Warszawa kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Korona Kielce kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Legia Warszawa son hafta oynanan Pogon Szczecin maçında 3-0 kazandı.

Korona Kielce ise Slask Wroclaw karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Legia Warszawa, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Korona Kielce, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Korona Kielce, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.