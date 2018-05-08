Legia Warszawa - Wisla Plock maçı heyecanı

Legia Warszawa ve Wisla Plock, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Legia Warszawa 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Wisla Plock 4 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Legia Warszawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wisla Plock son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Legia Warszawa kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Wisla Plock sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Legia Warszawa son haftadaki Pogon Szczecin müsabasında 3-0 kazandı.

Wisla Plock ise Jagiellonia Bialystok maçında 1-3 kazandı.

Legia Warszawa, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Wisla Plock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Wisla Plock, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.