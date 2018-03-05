Dünyaca ünlü oyuncak şirketi LEGO, bir süredir daha çevre dostu bir şirket olmak için çalışıyordu. Geride kalan üç yılda açtığı sürdürülebilir materyal araştırma merkezlerine 165 milyon dolar yatırım yapan şirket, sevilen plastik oyuncak parçaları için daha çevreci materyaller ve üretim teknikleri araştırıyordu.

Şirketin çevreci araştırmacılarının ilk meyveleri bu yıl raflarda olacak. Bitki bazlı polietilen plastikten imal edilecek ilk LEGO parçaları, şeker kamışında bulunan etanol maddesini içerecek.

LEGO’nun yüzde 100 bitki bazlı maddelerle üreteceği ilk parçalar, çalı ve ağaç şeklinde olacak. Şirket, çevreci bu parçaların tüm LEGO oyun parçalarının yüzde 2’sini oluşturacağının altını çizdi.

LEGO Çevresel Sorumluluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Brooks, çocukların ya da ailelerin yeni parçalarda herhangi bir kalite düşüşü ya da görünüş farklılığıyla karşılaşmayacaklarını belirtti ve bitkisel polietilenlerin alışılagelmiş polietilenlerle aynı yapıda olduklarını söyledi.

Bitkisel LEGO parçaları LEGO tarafından bu yıl satışa sunulacak kutuların içeriğinde çocuklara sunulacak. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar oyuncaklarında ve ambalajlarında plastik kullanımını büyük ölçüde azaltmak istiyor.