Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Lego, 2016 yılında 6.3 milyar dolar olan satışlarının 2017 yılında 5.8 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Lego, böylelikle 2004 yılından beri ilk kez satışlarda düşüş kaydederken operasyon kârının da yüzde 17 azalarak 1.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Lego yönetimi performanstan memnun olmadığını belirtirken 2016 yılında bayilere satılan ürünlerin bayilerden satılandan daha fazla olduğunu ve 2017 yılının bunu toparlayarak stokları eritmekle geçtiğini açıkladı.

Lego, geçtiğimiz eylül ayında 1400 kişiyi işten çıkarmakla kalmamış çok sayıda toplu indirimli satış da gerçekleştirmişti. 2017 ekim ayında CEO görevini Bali Padda'dan devralan Niels Christiansen çabuk bir toparlanma ihtimalinin görünmediğini belirterek Noel ve tatil satışlarının ise iyi olduğunu altını çizdi.

DUBAI'DE OFİS AÇILACAK

Lego, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni milenyumda istediği performansı sergileyemiyor. 1998 yılında ilk kez açık veren şirket 2003 yılında net satışlarda yüzde 26 oranında düşüş göstermiş ve yaklaşık 170 milyon dolar net zarar yazmıştı.

2004 yılında CEO değişikliğine giden Lego ana ürünü olan klasikleşmiş Lego tuğlalarına yönelmişti. Son dönemde Tencent ile anlaşarak Çin pazarında agresif olmaya çalışan Danimarkalı şirket Orta Doğu ve Kuzey Afrika yatırımlarını da 2018 yılı sonunda Dubai'de kuracağı ofisle arttırmayı planlıyor.

Yakın zamanda şeker kamışı bazlı plastikten üreteceği Lego tuğlalarını satışa sunacak olan şirket 2030 yılı itibarıyla da tüm ürünlerini tamamen sürdürülebilir malzemeden imal etmeyi amaçlıyor.

Bir başka oyuncak şirketi olan Toys R Us ise borç sarmalı ve düşen satışlar nedeniyle iflas açıklamış ve çıkarılan pek çok işçinin yanı sıra yüzlerce mağazasını da kapatma kararı almıştı.