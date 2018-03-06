Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Lego, 2016 yılında 6.3 milyar dolar olan satışlarının 2017 yılında 5.8 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Lego, böylelikle 2004 yılından beri ilk kez satışlarda düşüş kaydederken operasyon kârının da yüzde 17 azalarak 1.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Lego yönetimi performanstan memnun olmadığını belirtirken 2016 yılında bayilere satılan ürünlerin bayilerden satılandan daha fazla olduğunu ve 2017 yılının bunu toparlayarak stokları eritmekle geçtiğini açıkladı.
Lego, geçtiğimiz eylül ayında 1400 kişiyi işten çıkarmakla kalmamış çok sayıda toplu indirimli satış da gerçekleştirmişti. 2017 ekim ayında CEO görevini Bali Padda'dan devralan Niels Christiansen çabuk bir toparlanma ihtimalinin görünmediğini belirterek Noel ve tatil satışlarının ise iyi olduğunu altını çizdi.
DUBAI'DE OFİS AÇILACAK
Lego, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni milenyumda istediği performansı sergileyemiyor. 1998 yılında ilk kez açık veren şirket 2003 yılında net satışlarda yüzde 26 oranında düşüş göstermiş ve yaklaşık 170 milyon dolar net zarar yazmıştı.
2004 yılında CEO değişikliğine giden Lego ana ürünü olan klasikleşmiş Lego tuğlalarına yönelmişti. Son dönemde Tencent ile anlaşarak Çin pazarında agresif olmaya çalışan Danimarkalı şirket Orta Doğu ve Kuzey Afrika yatırımlarını da 2018 yılı sonunda Dubai'de kuracağı ofisle arttırmayı planlıyor.
Yakın zamanda şeker kamışı bazlı plastikten üreteceği Lego tuğlalarını satışa sunacak olan şirket 2030 yılı itibarıyla da tüm ürünlerini tamamen sürdürülebilir malzemeden imal etmeyi amaçlıyor.
Bir başka oyuncak şirketi olan Toys R Us ise borç sarmalı ve düşen satışlar nedeniyle iflas açıklamış ve çıkarılan pek çok işçinin yanı sıra yüzlerce mağazasını da kapatma kararı almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.