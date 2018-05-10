Leicester City ile Arsenal, King Power Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Iheanacho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Arsenal'da Mavropanos kırmızı kart görerek Londra temsilcisini sahada 10 kişi bıraktı.

İlk yarı Tilkiler'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal, 53. dakikada Aubameyang ile skoru eşitlese de, Leicester City 76. dakikada penaltıdan Vardy ve 90. dakikada Mahrez'in golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.