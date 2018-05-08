Leicester City - Arsenal rakamlar

İngiltere Premier Lig maçında Leicester City ile Arsenal, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 44 puanlı Leicester City 9. sırada bulunuyor, Arsenal 60 puana sahip ve 6. sırada. Leicester City son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Arsenal, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 503 kodlu maçı oynayanlar; Leicester City galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.30, Arsenal galibiyet oranı 1.80. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Leicester City önceki hafta Middlesbrough mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Arsenal ise Bournemouth karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Leicester City, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 21 gol yedi.

Arsenal, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal 18 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.