FA Cup'ta çeyrek final mücadelesinde Chelsea, King Power Stadyumu'nda Leicester City'e konuk oldu.

Chelsea, 42. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Leicester City bu gole 76. dakikada Jamie Vardy ile cevap verdi.



Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erince uzatmalara geçildi.



Maviler, 105. dakikada Pedro'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.



Chelsea bu skorla FA Kupası tarihinde 23. kez yarı finale yükseldi.