Leicester City - West Ham United maç önü

İngiltere Premier Lig maçında Leicester City ile West Ham United, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Leicester City 44 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken West Ham United 35 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Leicester City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. West Ham United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 118 kodlu maçı oynayanlar; Leicester City galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, West Ham United galibiyet oranı 2.80. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Leicester City son hafta oynanan Middlesbrough maçında 0-0 berabere kaldı.

West Ham United, Manchester United karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Leicester City, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 19 gol yedi.

West Ham United, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda West Ham United 22 kez gol sevinci yaşadı, 42 kez topu ağlarında gördü.