Leiknir - IR Reykjavik karşılaşma önü

İzlanda 1.Lig maçında Leiknir ile IR Reykjavik, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Ev sahibi Leiknir, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. IR Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 551. İddaa'da Leiknir kazanır 0.00, berabere biter 0.00, IR Reykjavik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Leiknir son hafta oynanan Grotta Seltjarnarnes maçında 2-1 kazandı.

IR Reykjavik, Fylkir karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Leiknir, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

IR Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IR Reykjavik, 2 gol atarken 0 gol yedi.