Leiknir - Njardvik düellosu

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Leiknir, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Njardvik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. Leiknir, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Njardvik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 156 kodlu maçı oynayanlar; Leiknir galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Njardvik galibiyet oranı 3.10.

Leiknir önceki hafta Njardvik mücadelesinde 6-0 kazandı.

Njardvik, Leiknir karşılaşmaında 6-0 yenildi.