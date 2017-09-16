Leipzig: 2 - Mönchengladbach: 2 (MAÇ SONUCU)

Leipzig, gol düellosuna sahne olan maçta Mönchengladbach ile berabere kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Bundesliga'nın formda ekiplerinden Leipzig, sahasında Mönchengladbach'ı konuk etti. Maça Timo Werner'in 17. dakikada attığı golle başlayan Leipzig, bu golün 8 dakika sonrasında Hazard'ın penaltıdan attığı gole engel olamadı ve durum 1-1 oldu. 31. dakikada Augustin ile öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci devrede iki takım da ataklarına devam etti ve 61. dakikada konuk ekip Stindl'ın attığı golle maçta eşitliği yakaladı.

NABY KEITA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 83. dakikasında Leipzig'in yıldızı Naby Keita direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan 7 dakikada da başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere tamamlandı. Leipzig aldığı bu 1 puanla birlikte 5. sıraya yükseldi ve haftayı 7 puanla kapattı. Mönchengladbach ise puanını 5 yaptı ve 10. sırada 5. dördüncü haftayı kapattı.