Leipzig-Beşiktaş maçının hakemi Viktor Kassai

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında Almanya'nın Leipzig takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.