FUTBOL
Leipzigli Werner ve Leipzig teknik direktörü atmosferden etkilendi!
RB Leipzig şaştı kaldı!
27 Eylül 2017 Çarşamba, 00:56:39 | Güncelleme: 01:55:35
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i 2-0 yendi. Tarihinde ilk kez bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Leipzig, aynı zamanda kulüp tarihinde ilk kez bir resmi maçı Almanya dışında oynadı!
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İlk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek Porto'yu resmi maçlarda yenen ilk Türk takımı olan Beşiktaş, bu galibiyetle de bir rekora imza attı.
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Siyah-beyazlılar, G Grubu'nda puanını 6'ya yükseltirken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçında da galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.
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Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca kadyederken RB Leipzig'in Twitter hesabı ilginç paylaşımlarda bulundu.
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RB Leipzig'in Alman yıldızı Timo Werner hafta içerisinde açıklamada Beşiktaş'tan korkmadıklarını vurgulayarak, "İstanbul'a Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların Bundesliga'daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih gibi değiller. Bunu biliyoruz. Onlardan çekinmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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RB Leipzig Teknik Direktörü Ralp Hasenhüttl mücadele sonrasında atmosferden etkilendiklerini söyledi. Werner ise tribünlerden gelen gürültü nedeniyle kulak tıkacı taksa da dayanamayarak oyundan çıktı.
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Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup da maç sonrasında yaptığı açıklamada Werner'in tribünden çıkan gürültü nedeniyle oyundan çıktığını doğruladı.
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İşte Beşiktaş'ın zafer gecesinden öne çıkanlar!
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Beşiktaş'ın Babel'in golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçmesinin ardından Leipzig kulübünün resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yayınlandı. Leipzig'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yalnızca geride değiliz, aynı zamanda kulaklarımız da çınlıyor" ifadelerine yer verildi.
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Karşılaşma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına tezahüratlarla büyük destek verdiler.
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Vodafone Park atmosferindeki gürültüye dayanamayan Leipzig'in forveti Timo Werner kulak tıkayıcı kullanmak zorunda kaldı ancak daha sonra oyundan çıktı.
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Öte yandan Leipzig kulübü maç sonunda bir tweet daha paylaştı: "Transferde kullandıkları cep telefonlarını, stat aydınlatmasında da kullandılar. Beşiktaş taraftarına şapka çıkartıyoruz."
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FORVETLERİ OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ!
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da mücadelenin ardından çarpıcı bir yorumda bulundu: "Bana göre rakip bu atmosferden inanılmaz etkilendi. Özellikle 20 dakikadan sonra forvetleri sesten dolayı oyundan çıkmak istedi."
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Atmosferden etkilendiklerini itiraf eden RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl "Bugün Atmosfere kaybettik. Böylesine bir atmosferi yaşamak önemli bir tecrübe oldu takım için de. Avrupa'da tecrübe sahibi olmak istiyoruz ama deplasmanda böyle bir atmosferi ilk kez yaşayınca takım için de iyi olmuyor." dedi.
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RB Leizig'in yıldız ismi Kevin Kampl ise "Bir çok stadyumda maç oynadım fakat bugüne kadar hiç bir stadyumda böyle bir atmosfer görmedim. Gerçekten muhteşemdi." ifadelerini kullandı.
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VODAFONE PARK'TA BİR İLK!
Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza attı.
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Geçen sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda Vodafone Park'ta rakiplerini 3 kez konuk eden ancak bu maçları beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bu stattaki 4. karşılaşmasında galibiyet almasını bildi.
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Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ta galibiyet serisini de sürdürdü.
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Geçen sezon Avrupa Ligi'nde son 3 maçında Hapoel Beer-Sheva, Olympiakos ve Olympique Lyon'u yenen siyah-beyazlı ekip, buna Leipzig'i de ekledi.
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Siyah-beyazlı ekip, stadında yaptığı Avrupa kupası maçlarında yenilmeme alışkanlığını da sürdürdü.
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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde evindeki 3 maçı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmayı da kazandı.
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Leipzig'i mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
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İÇ SAHADA BAŞARILI SONUÇLARI SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş, Leipzig'e üstünlük sağlayarak Avrupa kupalarında son 5 sezonda iç sahadaki başarılı performansını da sürdürdü.
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Siyah-beyazlı takım, söz konusu sezonlarda evinde 18 karşılaşmaya çıkarken, 10. galibiyetini aldı.
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Bu süreçte sadece 2014-2015 sezonunda, Avrupa Ligi maçında Club Brugge'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 7 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
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Evindeki 18 maçta 30 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.
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SON 23 MAÇIN 22'SİNDE GOL ATTI
Leipzig karşısında 2 gol bulan Beşiktaş, Avrupa kupalarında hücumdaki etkili oyununu sürdürdü.
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Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı son 23 maçın 22'sinde gol atmış oldu.
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Bu süreçte sadece geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 mağlup olduğu Dinamo Kiev'e gol atamayan Beşiktaş, diğer 22 karşılaşmada topu filelerle buluşturmasını bildi.
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ALMAN TAKIMLARINI İLK KEZ YENDİ
Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı ilk galibiyetini aldı
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Daha önce bu ülke temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ancak galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez karşılaştığı Leipzig'i 2-0 yenerek bu şanssızlığını kırdı.
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Alman temsilcilerine önceki 7 maçta sadece 2 gol atabilen Beşiktaş, bu ülke takımlarından Leipzig'e 2 gol birden atma başarısı gösterdi.
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YİNE ERKEN GOL
Porto maçında 13. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş, Leipzig karşısında da erken gol buldu.
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Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin 11. dakikasında Ryan Babel'in topu filelerle buluşturmasıyla 1-0 öne geçti.
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Beşiktaş, yine Porto karşılaşmasındaki gibi ilk yarıda 2 gol atarak rakibine üstünlük sağladı.
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14 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 14 maç sonra kalesini gole kapadı.
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Avrupa'da son olarak 2015-2016 sezonunda Skenderbeu'yu 2-0 yendiği karşılaşmada rakip oyunculara gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 14 maçta gol yemişti.
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Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerek uzun bir aradan sonra Avrupa maçlarında gol yemedi.
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BABEL VE TALISCA'DAN GOLLERE DEVAM
Siyah-beyazlı ekipte Babel ile Anderson Talisca, bu sezonki ikinci Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı.
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Babel 11. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Talisca ise 43. dakikada farkı 2'ye çıkaran gole imza attı.
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Porto karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Babel'in yanı sıra Talisca da siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 5. golüne ulaştı.
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CENK VE QUARESMA'DAN GÜZEL ASİSTLER
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, ilk golün hazırlayıcısı oldu.
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Sol kanatta rakiplerinden güzel hareketlerle sıyrılan Cenk, meşin yuvarlağı Babel ile buluşturarak ilk gole katkıda bulundu.
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Ricardo Quaresma ise 43. dakikada şık bir ortayla Talisca'yı topla buluşturdu.
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Porto maçında Quaresma'nın ortasında kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderen Talisca, Leipzig karşısında da aynı şekilde takımını 2-0 öne geçirdi.
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CANER'DEN TALISCA'YA SERT TEPKİ
Maçın 17. dakikasında ani gelişen Leipzig atağını faulle kesen Caner Erkin, topa hamle yapmakta geciken takım arkadaşı Talisca'ya sert tepkide bulundu.
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Caner, hakemin sarı kart göstermesinin ardından el kol hareketleriyle Talisca'ya tepkisini gösterdi.
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STAT IŞIKLARI SÖNDÜ
Karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun 10 dakika durdu.
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Maçın hakemi Sergei Karasev, yaşanan arızayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Karşılaşmanın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yöneldi.
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Hakemler ve Leipzig ekibi, içerde ışıkların yanmasını beklerken, Beşiktaşlı oyuncular, kısa süre içinde sahaya gelerek maçın başlamasını bekledi.
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Karşılaşma, 10 dakikalık bekleyişin ardından ışıkların gelmesiyle devam etti.