Leipzigli Werner ve Leipzig teknik direktörü atmosferden etkilendi!

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Atmosferden etkilendiklerini itiraf eden RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl "Bugün Atmosfere kaybettik. Böylesine bir atmosferi yaşamak önemli bir tecrübe oldu takım için de. Avrupa'da tecrübe sahibi olmak istiyoruz ama deplasmanda böyle bir atmosferi ilk kez yaşayınca takım için de iyi olmuyor." dedi.