Leixoes - Oliveirense maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig maçında Leixoes ile Oliveirense, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Leixoes 55 puanla 7. sırada, Oliveirense 43 puanla 15. sırada bulunuyor. Leixoes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Oliveirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 513 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leixoes kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Oliveirense sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Leixoes son hafta oynanan Oliveirense maçında 1-2 kazandı.

Oliveirense, Leixoes karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Leixoes, evinde 11 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 12 gol yedi.

Oliveirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Oliveirense, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.