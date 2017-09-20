Lekelerinizden hızla kurtulun!

Hepimiz parlak, canlı ve diri bir cildimiz olsun istiyoruz. Genel beğeniler kültürel, ırksal ve yaşa bağlı özelliklere göre değişiklik gösterse de güzel ve bakımlı bir cilt herkesin hayallerini süslüyor. Oysa pürüzsüz, nemli, gergin, lekesiz, parlak, sivilcesiz ve gözenekleri belirgin olmayan bir cilde sahip olmak kolay değil. Benler, güneş lekeleri, renk farklılıkları ve sivilceler konusunda bilinçli olmamız ve ihtiyaç halinde doğru uzmana başvurmamız halinde istediğimize kavuşmamız mümkün. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; René Clinic Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer yaz sonrası yıpranan cildimizi yeniden yapılandıracak uygulama ve teknolojik cihazlar hakkında bilgiler veriyor.

NEM ENJEKSİYONU

Nem enjeksiyonu Volite: Nem enjeksiyonu deri kalitesini koruyan, cilt altının su tutmasını sağlayan ve deri elastikiyetini artıran bir uygulama olarak görülüyor. Tek seferlik bir uygulama ile 9-10 aya kadar etkinlik elde ediliyor. Bilimsel çalışmalar düzenli kullananlarda cilt yaşında 3 yıla kadar gençleşme olduğunu gösteriyor. Lazer ve enerji bazlı işlemler ısı meydana getirdikleri için deriyi kurutucu özelliğe sahip oluyor. Bu tip bir uygulama öncesinde gerçekleştirilecek nem enjeksiyonlarının leke tedavisindeki başarıya olumlu etki yapabileceği belirtiliyor.

Uygulama: Enjeksiyon.

Seans: 1-2/yıl.

İyileşme: Gerektirmez.

CİLT ÜZERİNDEN LAZER ATIŞI

Coolaser: Atış hızı çok yüksek yeni nesil lazerlerle ısıl hasar oluşturmadan elde edilen bir tedavi olarak tanımlanıyor. Erbiyum veya karbondioksit lazer enerjisi kullanan bu sistemlerde cilt sıkılaşması, leke tedavisi ve sivilce izlerinin azaltılması gerçekleştiriliyor. Sonbahar ve kış aylarında tercih edilmesi gereken Coolaser 3-4 seans uygulanıyor. Derinlik ayarları yapılarak daha hafif veya daha ağır bir tedavi de yapılabiliyor.



Uygulama: Cilt üzerinden lazer atışı yapılıyor.

Seans: 3-4 seans/20-30 gün aralarla.

İyileşme: Kullanılan derinliğe göre 3-15 gün.

SOYUCU OLMAYAN LAZERLER DE VAR

Q-switch lazerler: Lekenin giderilmesini ve lekeye neden olan pigmentin aşırı üretiminin baskılanmasını sağlıyor. Saniyenin milyonda biri hızında atışla yüksek enerjiyi lekeye ulaştırabiliyor. Yapılan atışla oluşan patlamanın etkisiyle, birbirine tutunmuş büyük leke pigmentleri binlerce küçük parçaya ayrılıyor ve hücreler tarafından eritilerek bölgeden uzaklaştırılıyor. Daha aydınlık ve berrak bir cilt oluşuyor. 10 seansa kadar yapılan uygulama sonrasında iyileşmeye ihtiyaç duyulmuyor.



Uygulama: Cilt üzerinden lazer atışı yapılıyor.

Seans: 4-12 seans/7-10 günde bir.

İyileşme: Gerektirmez.

CİLT RENGİNİZİ PEELING'LE EŞİTLEYİN

Peeling’ler: Cilt rengini eşitlemek için kullanılabilinecek yöntemlerden birinin de peeling olduğu belirtiliyor. Kimyasal peeling uygulamasında düşük asit oranlarıyla yapılan peeling’lerin yanı sıra yoğun asitlerin kullanıldığı daha agresif yöntemler de bulunuyor. Glikolik asit gibi bildiğimiz asitlerin yanında kojik asit gibi renk açımı sağlayan peeling ajanları da kullanılıyor. Enzimatik leke pee lingl’eri öncesinde ve sonrasında kullanılması gereken hazırlık ve tedavi kremleri başarıda büyük rol oynuyor. Leke peeling’lerinin yapılış ve içerik olarak klasik peeling’lerden oldukça farklı olduğu belirtiliyor.



Uygulama: Dışarıdan yüze sürülerek 4-8 saat bekleniyor.

Seans: 1 kez uygulama.

İyileşme: 5-7 gün.

PROBİYOTİK İÇEREN ÜRÜNLERDEN DESTEK ALIN



Probiyotik içerikli kozmetik ürünler: Deri sağlığı için faydalı bakteriler içeren probiyotik tiplerine sahip kozmetik ürün ve gıda takviyesi kullanımı, deri kalitesini ve canlılığını artırıyor, lekelenme direncini yükseltiyor. Lazer sonrasında lekelerin tekrar gelişme olasılığını azaltmak için öneriliyor.



Uygulama: Krem.

Seans: Her gün.

İyileşme: Gerektirmez.

LAZER TEDAVİSİNDE ENERJİ BAZLI TEKNOLOJİK CİHAZLAR



GENİŞ DALGA BOYLU IŞIK TEDAVİLERİ



BBL: Özellikle ABD’de leke tedavileri için giderek daha fazla tercih ediliyor. BBL’de değişik filtrelerle pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Tercih edilen filtreye göre deri ve deri altında sıkılaşma, yüzdeki yaşlılık ve güneş lekelerinin giderilmesi, yüzdeki ve gövdedeki damar genişlemelerinin tedavisi, istenmeyen tüylerin yok edilmesi, bacak-kalça-kol gibi gevşemeye daha yatkın bölge dokularının sıkılaştırılması mümkün hale geliyor. Tüm bu işlemler cilt altında değişik derinlikteki farklı hücrelere çeşitli filtrelerden geçirilerek değişik bant aralıklarındaki ışığın ulaştırılmasıyla gerçekleştiriliyor. BBL leke tedavisinde, 15 gün arayla 6 seans uygulama yapılıyor. Uygulama sonrası günlük yaşantıya hemen dönülüyor.



Uygulama: Deri ü zerinden ışık uygulanıyor.

Seans: 4-6 seans/10-15 gün aralarla.

İyileşme: Gerektirmez.