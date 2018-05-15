Lekhwiya - Al Ain maç önü

AFC Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Lekhwiya, 15 Mayıs 2018 Salı günü Al Ain takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Lekhwiya, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Al Ain, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Lekhwiya kazanır 1.70, berabere biter 3.40, Al Ain kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lekhwiya son haftadaki Al Ain müsabasında 0-5 yenildi.

Al Ain ise Lekhwiya karşılaşmasında 0-5 kazandı.