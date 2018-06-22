İzmirli milli sporcu Lena Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nda kadınlar slalom dalında önemli bir başarıya imza atarak, ikinciliği elde etti. Portekiz’deki Dünya Kupası’nın 3. ayağını 3. tamamlayan Lena Erdil sezonu da ikinci olarak kapattı.

YENİ HEDEF

HT Egeli'de yer alan habere göre, yaşamını Bodrum’da sürdüren rüzgar sörfünün yıldızı Erdil, “Çok iyi bir sezon oldu. Bittiğine inanamıyorum. Şampiyon olan Delphine’i tebrik ediyorum. 2019’a çok daha hazırlanıp, güçlü gelip dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.