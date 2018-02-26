Lenovo, kongrenin bu yılki ayağında yeni artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve sesle kumanda edilen teknolojilerini sergiledi. Yeni Yoga dizüstü bilgisayarlardan, yeni Moto Mod'lara ve gelişmiş veri merkezi çözümlerine kadar tanıtılan tüm cihazlarda artırılmış zeka yaklaşımının izlerini görmek mümkün.
ZEKİ PC’LER VE EKRANLAR
Lenovo’nun artırılmış zekalı ürünleri arasında, Yoga dizüstü bilgisayar ailesinin en yeni üyeleri Yoga 730 (13 inç ve 15 inç modellerde) ve yeni 14 inç Yoga 530 ürünleri bulunuyor. Windows 10 tabanlı bu yeni ürünler, ellerinizi kullanmanıza gerek kalmadan akıllı yardım olanağı sunan artırılmış zekanın gücünden yararlanıyor. Hem Cortana hem de Alexa’nın bulunduğu Yoga 730, bir odanın her yerinden verilen sesli komutları tanıyabiliyor.
Tüketici Elektroniği Fuarı 2018’de (CES 2018) duyurusu yapılan yeni Lenovo Smart Display, Google Assistant’ın ses yeteneğini canlı tam HD dokunmatik ekranla bir araya getiriyor. Işıklandırmadan ısıtmaya ve daha fazla işleve kadar bağlantılı akıllı ev cihazları için bir kumanda merkezi olarak kullanılabilecek olan bu cihaz, yalnızca sesinizle veya ekrana bir bakışınızla kumanda edilebiliyor.
Lenovo’nun, eğitim amacıyla oluşturulmuş olan sağlamlaştırılmış yeni üçlüsü Lenovo 500e, 300e 2’si 1 arada ve 100e Chromebook ürünlerinin de satışa sunulduğu duyuruldu.
Düşmelere ve sıvı dökülmerine karşı koruyucu tasarımlarının ötesinde, 300e Chromebook; Lenovo Enhanced Touch (Geliştirilmiş Dokunma) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, ekranın her gün kullandığınız nesnelerle etkileşimde bulunmasına imkan veriyor.
500e Chromebook ise Google’ın yazma ve taslak çizimi için neredeyse hiç duraklama olmaksızın gerçekleşen yenilikçi algoritmalarını içeren bir EMR Pen içeriyor.
TANSİYON ÖLÇEN TELEFONLAR
Motorola’nın önemli akıllı telefon özellikleri ve sağlık takibine yardımcı olan Moto Modlara eklediği yeni Vital Moto Mod, büyük ve küçük tansiyonunuzu doğru olarak vermenin yanı sıra beş yaşamsal belirtinizi Moto Z cihazınızdan kolaylıkla ölçmenizi sağlıyor.
Motorola, yakın zamanda yayınlanan küresel Telefon-Yaşam Dengesi Araştırması’nda elde ettiği temel öngörüleri de etkinlikte paylaştı. Bu araştırma, Harvard Üniversitesi’nde Akıl-Beyin Davranışları ve Mutluluk Bilimi konularında tanınmış bir uzman olan Dr. Nancy Etcoff ile birlikte yapıldı. Çalışma, başkalarıyla ve kendimizle olan ilişkilerimizi etkileyen sorunlu davranışları tanımlıyor ve dijital dünyada büyümüş genç nesillere dair endişe verici bulgular ışığında, insanların telefonlarını nasıl yakın olduklarını insanların bile önünde konumlandırdıklarını gösteriyor.
ZEKA DEVRİMİ YENİ SEGMENTLERE SIÇRIYOR
Lenovo’nun Veri Merkezi Grubu, Telekomünikasyon ve Nesnelerin İnterneti (IoT) sektörlerindeki iki yeni segmente genişleyerek Zeka Devrimine güç sağlamaya devam ediyor.
Mobil ve akıllı cihazlarda inovasyonlar hızla büyümeye devam ettikçe, telekomünikasyon sektörü de 5G ağlarıyla ilgili büyük değişimlerden geçiyor. Geleneksel telekomünikasyonun kurulu olduğu tabanı değiştirmek için elverişli bir konumda olan Lenovo, iletişim hizmeti sağlayıcılarının yazılımların tanımladığı bir dünyaya sorunsuz geçiş yapmalarını sağlıyor.
Lenovo, hızlandırılmış paket işleme için Lenovo ThinkSystem SR650/SR630 sunucular ve anahtarları, Red Hat OpenStack Platform ve Mellanox ConnectX-4 NIC’lerine dayalı performans açısından optimize edilmiş bir olanağı sunmaya başlıyor. Ayrıca ‘Intel Select Solution for NFV’ programına katılan Lenovo, şifreleme ve sıkıştırma tabanlı NFV iş yükleri için özellikle optimize edilmiş bir çözüm sunuyor. Bu çözüm, Lenovo SR650/SR630 sunucuları üzerinde etkinleştirilmiş Intel QuickAssist Technology (QAT) ve Intel XXV710 NIC bileşenlerinden oluşuyor.
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