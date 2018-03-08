Lenovo Moto Z Play İncelemesi

Lenovo Moto Z Play'i elimize aldığımız zaman ilk dikkatimizi çeken şey 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranı oluyor. Çizilmeye karşı dirençli olan ekranını Corning Gorilla Glass 3 ile koruyan Moto Z Play'in ekran gövde oranını ise yaklaşık %70 seviyesinde.
Donanım açısından orta segment bir telefon olan Moto Z Play'de, yonga seti olarak Qualcomm Snapdragon 625 tercih edilmiş. Grafik işlemcisi biriminde Adreno 506'yı gördüğümüz telefonda ayrıca 3GB RAM mevcut. Dahili depolama birimi olarak 16GB ve 32GB'lık iki farklı modeli bulunan akıllı telefon, 2TB'a kadar da hafıza kartı desteği sunuyor.
Gelelim telefonun en önemli bölümlerinden biri olan kamerasına. Lenovo Moto Z Play'in arka yüzünde 16MP'lik bir kamera bulunuyor. Optik görüntü sabitleme, lazer otomatik sabitleme, HDR, elle odaklama, zamanlayıcı gibi özellikleri bulunan arka kameranın aynı zamanda f/2.0 diyafram açıklığına sahip olduğunu da belirtelim.
Lenovo Moto Z Play'in genel tasarımına göz attığımız zaman, ilk dikkatimizi çeken şey telefonun alt kısmında yer alan kare biçimindeki parmak izi okuyucusu oluyor. Çerçeve malzemesi olarak metali tercih eden Lenovo, kapak malzemesinde ise tercihini camdan yana kullanmış. Telefonun toza karşı herhangi bir dayanıklılık sertifikası olmasa da, su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu hatırlatalım.
Moto Z Play'i diğer rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ise, bu telefonla tam entegre olarak çalışabilen gelişmiş aksesuar seçenekleri. Power Pack aksesuarıyla harici bir batarya desteği sunan telefon, JBL SoundBoost Speaker aksesuarıyla da telefonu bir müzik ünitesine dönüştürüyor. Ancak Moto Z Play'in sahip olduğu aksesuarlar arasında en dikkat çekeni, kuşkusuz telefonu bir anda mobil projektöre çeviren Moto Insta-Share Projektör.
Kolaylıkla takılabilen Insta-Share Projektör, telefonunuzu istediğiniz zaman istediğiniz yerde sinemaya dönüştürmenizi sağlıyor. Tüm düzeylerde 70 inç büyüklüğünde yansıtma yapabileceğiniz bu cihazla, ister fotoğraflarınızı, ister videolarınızı isterseniz de izlemek istediğiniz filmleri yansıtarak dev ekran keyfi yaşayabilirsiniz.
Insta-Share Projektör, telefonun pil ömrünü çok düşük seviyelerde tüketiyor. 1 saate kadar harici pil ömrü desteği sağlayan cihaz, arka yüzünde bulunan kiti sayesinde farklı açılardan görüntü yansıtmaya da olanak tanıyor.
152x74x11mm boyutlarındaki bu aksesuar, 125 gram ağırlığıyla oldukça kullanışlı bir görüntü çiziyor. 854x480 (480p) çözünürlük desteği sağlayan projektör, aynı zamanda USB Type-C tipi bir adet porta sahip.
Yeniden telefon özelliklerine geri dönersek, Lenovo Moto Z Play Android 6.0.1 Marshmallow ile kutudan çıkıyor. Bununla birlikte telefonun Android 7.0 Nougat güncellemesini aldığını da hatırlatalım. 3.510mAh'lık bataryasıyla oldukça uzun kullanımlı bir pil ömrü vadeden telefon aynı zamanda port tipi olarak USB Type-C desteği sunuyor.
Hızlı şarj özelliği sayesinde 15 dakikalık bir şarj süresiyle 9 saatlik kullanım imkanı sağlayan telefon, orta segment bir model olmasına rağmen tüm bu özellikleri sayesinde rakiplerinden kolayca ayrılıyor. Lenovo Moto Z Play, 1.500 TL civarındaki satış fiyatıyla akıllı telefon meraklılarını bekliyor.
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