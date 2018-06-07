Yeni orta segmentteki akıllı telefon modeli olan Z5’i tanıtan Lenovo, özellikleriyle dikkat çeken Watch X’i de duyurdu. OLED ekrana sahip olan akıllı saat, 6 adet sensörle donatılmış. Bu sensörler sayesinde hava basıncını, kalp atış ritmini ve hatta tansiyonunuzu bile ölçebilecek.

600mAh’lık bataryaya sahip olan Watch X, Lenovo’nın açıklamasına göre 45 gün boyunca ‘standby’ modunda açık kalabiliyor. Bluetooth 5.0 LE’yi destekleyen ürün, 80 metreye kadar su dayanıklılığına da sahip.

İki farklı modeli olan Watch X’in fiyatı 47 dolar olarak belirlenmiş. Deri kayış tercih edenler için ise fiyat 51 dolara yükseliyor. The Watch X Explorer Edition’un fiyatı 62 dolar iken, deri kayışlı versiyonu ise 67 dolar.