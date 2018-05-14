Lenovo, iPhone X’un ardından başlayan çentikli ekran furyasına karşılık farklı bir yaklaşım benimsiyor. Şirketin başkan yardımcılarından Chan Cheng, Çinli sosyal ağ Weibo üzerinden yeni Lenovo Z5’in çizimlerini yayınladı. Ön yüzünün yüzde 95’i ekrandan oluşan bu çizimde, herhangi bir ekran çentiği yok.

Yukarıdaki eskizin ardından Z5’e ait dijital bir çizim yayınlayan Cheng, telefonun dört büyük teknolojik yenilik ve 18 patentli teknoloji içereceğini söyledi. Lenovo’nun parmak izi okuyucusunu, sensörleri, ön kamerayı ve hoparlörleri ekranın altına konumlandırmak için tüm bunlara ihtiyaç duyması bir hayli normal.

Lenovo Z5 şimdilik bir konsept ve ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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