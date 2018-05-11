Lens - Auxerre düellosu

Fransa Ligue 2 maçında Lens ile Auxerre, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Lens 40 puanla 16. sırada, Auxerre 47 puanla 11. sırada bulunuyor. Lens, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Auxerre, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 141 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lens kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Auxerre sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Lens önceki hafta Niort mücadelesinde 3-1 kazandı.

Auxerre ise FC Red Star maçında 1-0 kazandı.

Lens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Lens, kendi sahasında 24 gol attı, 21 gol yedi.

Auxerre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Auxerre, 24 gol atarken 32 gol yedi.