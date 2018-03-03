Gazete Habertürk'ün haberine göre; sezon başında Sunderland’den 1.5 milyon euro’ya kiralanan, sonrasında satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisine 4 milyon 89 bin euro ödenen Hollandalı futbolcunun bir türlü forma girememesi ve son olarak derbide net pozisyonu gole çevirememesi, yöneticileri isyan ettirdi.

Siyah-Beyazlı kurmayların, “Bonservisi alındı. Uzun vadeli sözleşme yapıldı. en azından Fenerbahçe karşısında iyi oynaması gerekirdi. Şenol Hoca ona şans veriyor. Ancak bulduğu fırsatları değerlendiremiyor. gol kaçabilir ama hiç mücadele etmedi” yorumunu yaptıkları dile getirildi.