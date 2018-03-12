Lens İstanbul projesinde fiyatlar 307 bin TL'den başlıyor

Aydınoğlu Grup, Renium Yapı, Egal İnşaat, Mah İnşaat’ın ortaklığıyla kurulan Lens Yapı, Kurtköy-Sabiha Gökçen Havalimanı’na yürüme mesafesinde bulunuyor. Lens İstanbul 33 bin metrekarelik bir arsada 200 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükseliyor.

5 blokta 1162 dairenin bulunmasının yanı sıra 30 bin metrekare alana yayılan 85 adet ticari alana sahip Lens İstanbul, semt dükkanları, restoranları, kafeleri ve spor merkeziyle konut sahiplerine alternatifler sunuyor. 1,5 milyar TL’lik yatırım bedeliyle hayat bulan ve 2018 sonunda teslim edilecek Lens İstanbul çarşının içerisinden çıkan metro durağı da Kadıköy ve Üsküdar metrosunu birbirine entegre eden Kurtköy metrosuna çıkıyor.

LENS İSTANBUL PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ

Lens İstanbul’da, yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, 3 katlı kapalı otopark, SPA ve fitness salonu gibi spor ve sosyal yaşam alanları da yer alıyor. Daire brüt metrekarelerinin 66,08 ila 359,47 değiştiği Lens İstanbul’da, yüzde 10 indirime ek olarak yüzde 50 peşin yüzde 50 teslimde ödeme imkanı bulunuyor.

Peşin alımlarda ise 1+1 dairelerin fiyatları 307 bin TL’den başlıyor. Yüzde 50 peşin yüzde 50 teslimde ödeme, yüzde 10 indirim kampanyasına göre 1+1’ler 66,08-103,86 metrekare 342 bin TL ila 476 bin TL, 2+1’ler 112,01-150,53 metrekare 492 bin TL ila 776.000 TL, 2+1 dubleksler 115,76-169,97 metrekare 586 bin TL ila 817 bin TL, 3+1 dubleksler 177,81-209,98 metrekare 730 bin TL ila 1 milyon TL, 4+1 dubleksler 288,53-359,47 metrekare 1 milyon 256 bin TL ila 1 milyon 544 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışlarına devam ediyor.